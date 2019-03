La chaine de magasin Target Australia vient de lister le jeu de Rockstar en version Switch dans leur dernier catalogue.Est ce une erreur ? Une fuite ? Ca sera l'un des premiers jeux pour lancer la Switch Pro qui devrait arriver cet été ? Est ce que Sony va mourir ? Est ce que Microsoft pourra s'en remettre ? Est ce que la Stadia aura sa version du jeu sachant qu'il n'existe pas sur PC ?Et vous qu'en pensez vous ?La page du catalogue : https://www.target.com.au/catalogues#page=catalogue¶ms=happy-easter-holidays%2F15526289794367&pageNo=12 Source : https://twitter.com/AwesomePlatter

posted the 03/27/2019 at 03:09 PM by famimax