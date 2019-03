Stadia a fait sensation. En l'espace d'une semaine, 4 Britanniques sur 10 (39%) sont au courant, et plus de 1 sur 10 (11%) se disent très familiers. Plus du tiers de la communauté des joueurs aux dépenses plus élevées le connaît déjà très bien. C’est une base solide à ce stade précoce.



Après avoir décrit le service, nous voyons 1 sur 3 (34%) se dire intéressés par l’abonnement, atteignant un sommet parmi les joueurs sur console (58%) et les consommateurs plus dépensés en jeu (75%). L'intérêt présente un biais masculin (43% contre 25% féminin) et atteint un sommet chez les 25-34 ans (56%).

Les frais mensuels sont la principale barrière à l'heure actuelle. Le loyer est un obstacle supplémentaire au noyau des joueurs sur console. Ces réserves sont plus fortes que les obstacles techniques actuels (tels que le retard et la qualité), qui pourraient devenir plus fréquents à mesure que les détails de la performance réelle de Stadia dans les maisons des personnes deviendront plus facilement disponibles.



Bien que les joueurs de console soient parmi les plus intéressés par Stadia, ils restent fortement fidèles à l’idée de la console. Il y a plus de preuves pour démontrer la fidélité à la console que pour montrer une migration de la console vers un abonnement Stadia.

Enquête intéressante réalisée au Royaume-Uni à la suite de l'annonce de Stadia.Via https://www.gamesradar.com/exclusive-over-50-of-console-gamers-are-interested-in-subscribing-to-google-stadia-new-survey-reveals/ Petit récapitulatif:Intérêt relatif pour la prochaine génération à ce stade:Il existe d'autres indicateurs, et des indicateurs d'intérêt par démographie, au lien plus haut.