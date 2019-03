Google a certifié que Stadia, leur service de jeu vidéo en streaming, sera opérationnel plus tard au court de l'année. C'est un sacré coup de communication que donne l'entreprise américaine au monde durant la Game Developers Conference cette semaine, mais peut être que cela ne tient pas la route malgré ceux qui croient en ce projet. En tout cas pas dans notre futur proche.Quand je regarde que les vinyles en France résistent et même domine YouTube France en terme de chiffre d'affaire (source) , ça me conforte dans l'idée que rien n'est joué pour le jeu vidéo.Les jeux triples A sont de plus en plus lourds et nécessitent des espaces de stockage de données importants. Jouer avec la meilleure définition et la meilleure fluidité a un certain prix et le streaming ne permettra pas, dans le moyen-long terme, de jouer avec ce confort où que vous soyez sur Terre donc pas seulement en métropole.Le streaming pour la musique reste important dans le monde, très utilisé car très accessible avec la 4G, ce n'est qu'un flux. Pour le jeu vidéo cela répond a la problématique majeure qu'est le téléchargement, mais ce n'est pas aussi malléable que la musique.Sans oublier qu'entre la musique et le jeu vidéo là il y a aussi la vidéo. Le succès des services de streaming comme Netflix est indéniables. Mais sans avoir de données là-dessus, peut être est-ce trop tôt pour parler de la mort à venir du support CD sachant que le cinéma par exemple continue de très bien se porter.D'ailleurs je me demande : Google s'est notamment moqué du temps de téléchargement des données d'un jeu (notamment en référence aux mises à jour de lancement). Mais un service en ligne requière des maintenances régulières donc des moments où on ne peut pas jouer, ils ont pensé à cela vu que c'est 100% en ligne, ce n'est pas dérisoire ça XD ?