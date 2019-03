Pas d'article de ma part sur le groupe car pour le moment ça ne reste qu'une grosse spéculation qui sont à prendre avec des pincettes donc je fais un article via mon blog.La suite de l’animépourrait revenir sur Fuji TV dès Juillet 2019. Ce qui n’est encore qu’une rumeur nous vient de, qui est pour rappel à l’origine de tous les précédents spoilers confirmés à 100%. A chaque fois, sa source est un ami qui travaille en interne chez. Encore une fois, tout ce qu’il avait annoncé par le passé avait été confirmé, que ce soit sur le film Broly ou sur les précédents films. Dernier exemple en date, l’annonce de l’apparition de, presque 6 mois avant la sortie du film en salle.C’est dans sa nouvelle vidéo ci-dessous que Geekdom101 (ndla:) explique que l’animé Dragon Ball Super sera de retour en juillet 2019 à la télévision japonaise. Il précise bien que les informations qu’il divulgue aujourd’hui sont pour l’heure véridique, mais qu’elles sont susceptibles d’évoluer.La vidéo est en anglais mais l'article complet dea traduit tout les points qu'aborde @EmperorBigD. Donc je vous conseille d'y jeter un coup d'oeil. Information intéressante que je conseil quand même de prendre avec des pincettes.

Like

Who likes this ?

posted the 03/17/2019 at 11:29 PM by lordguyver