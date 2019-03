Ghost of a Tale

Pour ne pas paraitre trop profiteur, je vais quand même remplir un peu cet article. Si j'ai été sélectionné, c'est grâce à un screen du joli Ghost of a Tale. Je suis encore au début du jeu, mais pourquoi ne pas donner mon avis jusqu'ici avec quelques screens au passage.Je ne sais plus quand a été annoncé ce jeu, mais ce que je sais, c'est que dès le premier coup d’œil j'ai su que j'allais le prendre dès sa sortie. C'est pourquoi des années après, enfin je l'achète. Et oui, il était sorti sur PC depuis un moment si j'ai bien compris, pas sûr...Bref, déjà testé lorsqu'il avait intégré le programme game preview sur Xbox One, j'ai été d'avantage assuré que ce jeu était fait pour moi. Aujourd'hui dans sa version finale, quand est-il du verdict ? Et bien votez pour le savoir. Non j'déconne, quoi que...Nous incarnons Tilo, jeune souris ménestrel que l'on retrouve dans sa cellule de prison. Dès le début, l'objectif est simple, quitter la dite cellule. Mais non, on y reste un moment, car on est déjà subjugué par la beauté des animations de la petite souris ! On se croirait devant un petit film d'animation, et ce n'est pas étonnant quand on connait l'homme derrière le jeu. Je n'ai pas fait de recherche, mais de mémoire il a accompli la plus grande partie du travail à lui seul, et a été épaulé par cinq autres personnes pour... bah j'sais plus mais au moins quelqu'un à la musique.Donc l'objectif réel de Tilo, sera certes de s'échapper de ce château, mais aussi de retrouver sa femme de qui il a été séparé. Au programme, nous allons donc explorer ce fort et ses alentours, tout avec une DA somptueuse et un level design franchement ingénieux qui m'aura rappelé ce bon vieux Dark Souls 1 ! Et en parlant de Dark Souls 1, vous souvenez-vous du hameau du crépuscule ? Si oui, vous savez que la suite ne sera pas un point positif... car oui, le jeu souffre d'un frame rate très saccadé, pas extrêmement gênant, mais qui peut agacer parfois. Au final, je m'y suis rapidement fait, mais je sais que d'autres pourraient être rebutés.Que faire donc dans ce jeu ? Et bien tout un tas de choses ! Un bon paquet de quêtes à accomplir avec pas mal de PNJ ici et là à découvrir, pour en apprendre plus sur eux et le monde de Tilo. Vous croiserez donc une grenouille pirate, deux souris qui souhaitent s'évader, un rat très mystérieux sur les hauteurs des remparts, un alchimiste dans les égouts... Tous vous permettront d'échanger et d'obtenir de nouvelles quêtes.Des collectibles sont bien évidemment présents, comme les roses qui sont toujours accompagnées d'une petite note en rapport à la bien aimée de Tilo. J'aimerai parler d'avantage du contenu, mais comme je l'ai dit, je ne suis encore qu'au début. Donc je vais passer au gameplay.Ghost of a Tale se veut être un jeu d'exploration aventure axé sur l'infiltration. Tilo sera en mesure de se cacher dans des armoires, sous des tables, dans des vases... pour échapper à la vue des rats en armures qui patrouillent dans le fort. Il peut aussi taper des sprints qui puiseront dans sa barre de vie alors attention à ne pas foncer sur un ennemi ou un piège. Une marche discrète est aussi disponible. Tout un tas d'objets seront à votre disposition. Des bougies pour vous éclairer dans les endroits sombres, des bâtons pour activer des mécanismes à distance ou leurrer des ennemis, des bouteilles pour en assommer à conditions qu'ils n'aient pas de casque sur la tête, des pots de bave pour les faire glisser, une lanterne et encore d'autres... mais il y a surtout une chose, une qui m'a vraiment plu. Les tenues !Oui au cours de son exploration, Tilo pourra trouver des parties d'équipements qui ensemble formeront des tenues complètes. De mémoire, il a une tenue de voleur, de rodeur, de pirate... chacune augmente différentes capacités. Que ce soit votre visibilité visuelle ou sonore, votre endurance, votre résistance aux chûtes ou au feu. D'autres offriront des capacités uniques, comme le masque médecin vous protégeant du poison, ou la chapeau bougie qui vous permettra de vous éclairer sans jamais dépenser vos cierges (mais vous ne pourrez plus courir). La tenue de garde, très lourde, vous empêchera presque de marcher, mais vous passerez incognito devant les gardes. Et franchement, toutes ces tenues sur la petite souris, bordel, c'est trop mignon !En résumé pour l'instant, j'adore le jeu pour ce qu'il propose en terme de richesse visuelle vraiment hallucinante si on épargne les lacunes en fluidité. Son level design très agréable à parcourir, son univers, et l'envie de découvrir tous les secrets du fort, mais surtout ces tenues vraiment trop belles ! Je sais je me répète, mais sérieux j'ai envie d'avoir un Tilo comme ça à la maison ! En bref, un jeu que je conseille, et auquel il faut vraiment saluer l'effort accompli par son créateur, Seith. Oh ! J'ai oublié de mentionner la bande son et j'ai la flemme d'ajouter ça de manière cohérente dans cet article donc ce sera juste ici ! Les rares musiques présentes, sont d'une beauté onirique, c'est tout aussi simple ! Pour le reste, on garde des bruitages très bon qui nous immergent vraiment dans ce petit monde mignon et triste à la fois.Voilà pour moi ! Maintenant j'ai respecté le règlement ? J'peux mendier ? J'suis pas ban ? Shanks stp