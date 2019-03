Oui bon bah, je confirme, c'est le moins bon One Piece auquel j'ai joué, Même Burning Blood (sans histoire) est plus intéressant et cool.Jeu très court et histoire pas intéressante, gameplay capricieux aussi, la difficulté ne sert à rien tellement les combats sont mal foutus.Bref, j'ai pris aucun plaisir en tant que fan, heureusement que c'est beau par contre (et videBref mon prochain jeu c'est Pokémon bouclier.