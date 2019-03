Bonjour tout le monde, j'ai enfin décidé de m'inscrire sur Gamekyo après plus de 5 ans !



Bref, comme l'indique mon titre, j'ai envie de m'acheter une One X (surtout qu'en ce moment elle est à 375€ sur Cdiscount au lieu de 450)





Je possède déjà une PS4 Pro depuis 6 mois env avec télé 4k mais j'avoue que le fait que la One X va fasse de la 4k native, ça m'intéresse beaucoup !



Ma question est : est-ce que pour les jeux tiers ça vaut le coup de l'acheter en complément de ma pro ? Est-ce que la différence avec la Pro est vraiment grande, je vais me prendre une baffe ? (Je m'en fiche des exclus One car j'en ai fait une grande majorité sur One standard déjà!)



Merci d'avance pour vos futures réponses !