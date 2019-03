Gunm est un manga punch. ce film est une copie fade et vide de l'oeuvre.



On va pas trop s'attarder sur le truc des yeux qui ne mérite pas de passer du temps. On va simplement dire que voilà fallait trouver un truc ou donner un cachet à l'héroine ou au film. Les gros yeux comme dans le manga en fait, le problème il est où ? Ben fallait au moins le faire sur tous les autres personnages.



Maintenant voilà le soucis du film est qu'on voit clairement qu'il recycle le savoir-faire technique des fx d'Avatar (normal Cameron est producteur) mais malgré tous les progrès technique, l'oeil arrive facilement à faire la différence lors de conversion entre Ido et Gally, donc malgré que c'est balèse, on décroche quand même, cela cloche.



La réalisation est pas top, entre la reprise de plan complet du manga et cette quasi impossible sensation de donner de la crédibilité à l'univers tellement on sent le tournage en studio. Le réalisateur est ridicule car à certains moment c'est carrément des plans poseur pour montrer la qualité des fx: "waouh t'as vu les lumières".

L'histoire est trop rapide dans son rythme, elle réussi le comble d'être simplette et indigeste, les arrangements avec la série, le patchouli avec le motorball, le professeur Nova qui pour le coup à l'air plutôt du professeur Wily de Megaman.



La qualité des fx est assez contrasté car en fait malgré la beauté on ne ressent pas la "métallilité" de l'univers, on a pas l'impression qu'on se trouve dans une ville décharge, crasse et rouillé. On a du mal à trouver ce monde crédible.



Alita est normalement un monde où le métal tranche, dans le film il tranche tellement trop facilement que finalement tout cela à une odeur de plastique.



C'est simple on ne ressent rien. le manga dégageait de la force, là rien!



Le problème c'est qu'ayant connu le manga a ses débuts, (à l'époque, on attendait chaque volume avec impatience), là on ressort de la salle déçu.

Mais où ont-il merdé? Une des réponses simple est déjà sur la violence, on rigole en pensant à la scène du chien et ce que le manga offre. Un enfant de 10/12 ans peut largement aller voir ce film, chose inconcevable quand on connait l'oeuvre.



Alita Battte Angel c'est un peu comme si on rentrait dans un bar et qu'on s'attendait à se faire servir un Whisky dans un verre sale et que finalement on nous sert un verre de lait à la grenadine.



On passera sur les dialogues...digne d'une série télé.



On se demande ce qu'est venu foutre Jennifer Connely dans un traquenard pareil, pour une actrice comme elle tombé dans ce truc qui a pourtant des moyens financiers conséquent mais qui peine à passer la deuxième. Tout ça pour ça!

La ridicule première discussion entre Ido et elle, lorsqu'il marche c'est ridiculement tourné et grotesque.



La scène du bar est ridicule!

Le motorball est juste ridicule et est à peine digne d'un film tellement c'est juste traité de façon légère (pour ne pas dire baclé, c'est simple, ils sont tombé dans la simplicité, on croirait que une cg pour un jeu vidéo)



Le film finalement n'exprime pas grand chose, pas que le moment passé soit désagréable mais voilà c'est du gâchis.

Ho bien sur mieux que le Gits de Scarlette Johansson.



Mais tout faire tenir dans un seul film (le motorball pouvait facilement être un film à part entière) et en laissant la porte grande ouverte à suite de façon tellement pitoyable.