WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!!WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!! WARNING!!Si SotC est votre jeu préféré ou que vous pensez que ce jeu transpire le génie et est tellement fun grâce à son gameplay tellement riche, varié et dynamique... Ce test n'est pas fait pour vos yeux de fan... Sérieusement, fuyez!Si vous décidez de rester quand même pour lire ce test, merci de respecter l'avis de celui qui l'a donné.Alors, SotC, est un jeu que je voulais faire sur PS2 à l'époque car on en parlait beaucoup mais n'ayant jamais eu l'occasion.C'est chose faite, avec le remake sur PS4.Alors, pour ceux qui comme moi, qui ne l'ont pas fait à l'époque et qui se demandent encore ce que c'est, et bien voici mon avis sur le jeu.Alors, on incarne un connard qui amène sa fiancé, sacrifié, sur son fidèle destrier dans un temple pour essayer de la ressusciter.Là, une entité accepte de nous aider à condition de traquer et tuer 16 colosses qui ne font de mal a personne et qui sont dans leur coins, la plupart du temps en train de dormir.Mais cela ne décourage pas notre héro qui se dit que sa fiancée mérite bien leur extermination.Bon, côté scénario, c'est plutôt bancal. Malgré un twist prévisible à la fin du jeu.Il n'y a pas de dialogue hormis avec l’entité qui nous parle à l'autel où est allongé la jeune femme sacrifiée et durant l'épilogue.GAMEPLAY :Alors, dans SotC, on se déplace le plus souvent à cheval car la zone de chasse est plutôt vaste. Compte tenu qu'il n'y a pas d'ennemis hormis les 16 colosses.Dès la première prise en main, on sent bien la lourdeur au niveau du contrôle du cheval.Celui-ci a peu de répondant, ignore parfois les appels et il faut maintenir la touche triangle pour le faire avancer... votre pouce étant déjà occupé par la touche triangle, il est alors impossible de tourner la caméra sans devoir ralentir.Du coup, pour profiter des décors du jeu, vous devez donc relâcher la touche triangle... ce qui fait ralentir Aggro jusqu'à l’arrêt si vous ne vous remettez pas en route.Ou vous servir de votre index pour maintenir triangle pendant que vous contrôlez la caméra avec votre pouce...Ce qui est plutôt dommage, car a part tirer sur des lézards ou des fruits à l'arc, d'un colosse à l'autre, il n'y a rien d'autre à faire que d'admirer le travail réalisé sur les environnements.La caméra en elle même, est plutôt capricieuse. elle se replace sans cesse derrière le personnage, gênant parfois le gameplay.Pour ce qui est des combats, les colosses s’animent lorsqu'on arrivent dans leur zones d'action.Et là, la douche froide. Il s'agit de trouver un point d'accroche pour grimper sur le colosse, puis grimper sur celui-ci pour assener des coups d'épées sur leur points faibles. (2 à 3 points faibles par colosse)Les colosses eux essayeront de vous faire perdre l'équilibre et tomber en se dandinant et il vous faudra alors vous agripper à leur fourrure afin de ne pas tomber.Le gameplay s'arrête là... Sur certains colosses, il faudra aussi leur tirer dessus à l'arc mais bon, une fois au dessus d'un point faible d'un colosse, le gameplay se fait à une main.L2 pour agripper et frapper. J'ai fini la plupart des colosses d'une main tant le gameplay est insipide une fois sur le colosse.RÉALISATION :Alors, là, première chose marquante, c'est la qualité des décors. Le monde dans lequel ont évolue est vraiment beau. Que ce soit les grandes étendues ou les cavernes ou forêts, les dev ont assurés. Le monde est vraiment agréable à regarder, ce qui est d'autant plus dommage qu'on ne puisse pas à cause d'une mauvaise gestion des boutons.Le héro est vraiment pas charismatique, ses animations sont pas super réussies. Surtout son animation de course.Le cheval en revanche à des animations plutôt réussis.Les colosses en imposent par leur tailles, certains malgré un maque de dynamique dans le gameplay, sont quand même sympa à faire. Je pense au colosses des cieux. (désert)La position et la dynamique de la camera lors des chevauchée est superbe et pas sans rappeler le plan séquence du Seigneur des Anneaux, les Deux Tours lorsque Gandalf sur Gripoil se lance à la rencontre des Nazgul ailés pour sauver Faramir.L'OST est elle aussi vraiment réussi. Avec certains morceaux épiques, elle rempli sa fonction, donné une dimension de lutte épique face à des créature gargantuesques.En résumé,Bon, si vous avez lu le test, vous avez comprit que SotC n'est absolument pas un chef-d’œuvre pour moi.Le jeu ne propose qu'un prétexte d'histoire pour un gameplay qui se limite à chasser et terrasser des colosses dans un combat épique, et alors que c'est tout ce que le jeu propose au final, il réussi à ne pas atteindre son objectif.Les combats sont pour la plupart inintéressants, répétitifs. Il ne s'agit au final que de grimper et dès qu'on est placé au bon endroit, on peut finir le "combat" avec la main droite. R2 enfoncé, et X quand il le faut.Et entre 2 combats, on se ballade à cheval en essayant de profiter du paysage et même là, c'est pas gagné.Voilà, pour moi il est difficile de conseiller SotC. Le jeu essaye de clairement de proposer quelque chose de différent, le concept est unique mais la technique freine la volonté de départ.Mais je reconnais le potentiel d'un tel titre, un SotC2 corrigeant les défauts évident d'ergonomie/caméra et un gameplay plus riche pourrait donner quelque chose de vraiment grandiose.+ Concept+ Un monde superbe+ OST+ Les colosses en imposent- La caméra- Les contrôles à cheval sont plus que perfectibles- Un gameplay dépassé, quasi inexistant- On fini par s'ennuyer... même contre les colosses- Histoire creuse/10