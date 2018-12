Alors attention cet article va spoil a mort Resident Evil 5,6 et 7, si vous n'avez pas fini ces jeux, fuyez vite d'ici...-Resident Evil 5Durant le marketing de Resident Evil 5, capcom avait officialisé la mort de Jill Valentine, dans des trailers, mais aussi avec une affiche marketing, qui montre Chris Redfield dans un cimetière devant la tombe de Jill (scène non présente dans le jeu).C'est tout simplement un gros fake, Jill est vivante et elle sera même jouable dans RE 5 arriver a un certain moment de l’histoire (deux DLC bonus).-Resident Evil 6Durant la campagne marketing de Resident Evil 6, Capcom confirme dans différents trailers que le grand méchant du jeu n'est autre que...Ada Wong ! Et que pour une fois elle montrera ces véritables intentions.Encore une fois ce sera un gros fake made in Capcom, car la Ada Wong de RE 6 n'est d'autres que Carla Radames qui utilise l'apparence de la belle pour sa vengeance personnelle (la vraie Ada est présente dans le jeu, mais elle n'est pas la grande méchante évidemment). Elle est même toujours reconnaissable grâce a son haut rouge et son pantalon en cuir noir.-Resident Evil 7Capcom le dit haut et fort que ce volet est le début d'une nouvelle voie pour la saga, une nouvelle porte s'ouvre et confirme également au passage, qu'aucun personnage connu de la série sera présent dans le jeu...Encore une fois ce sera un mensonge de Capcom, car Chris Redfield viendra aider Ethan a la fin du jeu, il sera même jouable dans un DLC gratuit, même si son visage est méconnaissable a cause du RE Engine que demande désormais un certain réalisme aux personnages star de la série.-Resident Evil 2 RemakeC'est officiel de la part de Capcom maintenant depuis quelques mois, il n'y aura aucune nouvelle créature dans ce remake contrairement au remake de Resident Evil 1 sur Nintendo GameCube qui a eu la brillante idée d'introduire les terribles Crimson Head et la terrifiante Lisa Trevor. Mais est-ce vraiment la vérité?Des Insiders ont confondu le G-mutant (premier boss du scénario A ) comme une nouvelle créature, bon on va leur pardonner parce que 1998 ça remonte quand même mais je trouve leurs idées de créatures de type G pas si bête, en effet c'est un des rares virus de la série qu'on n'a pas vus grand chose, même le T-Veronica on en aperçoit un peu plus dans Darkside Chronicles avec des plantes, Manuela, les gros montres verts et le boss final.Mais le Virus-G hormis William et le G-mutant on en n'a quasiment rien vu.Voila je sais pas vous en pensez quoi, mais j'en suis sur que Capcom nous ment encore une fois concernant le contenu de son nouveau bébé (probablement un nouveau décor dans le jeu autre que l'orphelinat, avec des nouveaux monstres de type-G ).Réponse le 25 janvier 2019.