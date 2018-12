Electronic Arts a indirectement confirmé Anthem, la nouvelle IP très attendue de Bioware, sera publiée en mars 2019. Nous savions qu'il sortirait le 22 février mais Blake Jorgensen, le directeur financier, a confirmé le jeu pour le mois de mars.



Dans le cas Anthem, le vrai problème est que le jeu sera expédié dans le dernier trimestre de l'année et dans le dernier mois de ce trimestre, ce qui signifie que nous aurons probablement un réapprovisionnement limité du titre, même si c'est extrêmement réussi. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle IP, nous sommes prudents dans notre façon d'y penser. Nous sommes très excités par ce match. C'est extrêmement unique, et je pense que les joueurs vont vraiment aimer y jouer, mais nous faisons attention à ne pas mettre une prévision trop importante là-dedans. De toute évidence, cela aura un impact cette année et l'année prochaine, car non seulement nous continuerons à vendre davantage au cours de la prochaine année, mais nous commencerons également à déployer les services en direct associés à ce jeu.



Plus tôt au cours de l'appel, Andrew Wilson, chef de la direction, avait parlé un peu plus du jeu. Il a même semblé suggérer qu'il y aura une sorte d'accès anticipé, bien qu'il s'agisse d'une déclaration certes vague.