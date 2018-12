La PlayStation 4 reste une plate-forme de jeu de premier plan, elle clôture sa cinquième année et entre dans une année 2019 qui débordera sûrement de rumeurs sur la PS5, d'intéressants jeux exclusifs et du lancement possible de la fonctionnalité la plus demandée de l'histoire du PlayStation Network.Le succès de la PS4 en 2018 a été souligné par les superproductions God of War et Spider-Man de Marvel. Il paraissait encore meilleur par rapport à la Xbox One, qui affichait un nombre inhabituellement bas de jeux exclusifs, maîtrisant surtout l'envie des possesseurs de consoles Sony (pas de jeu de pirates coop régulièrement développé ni de jeu de course cool à monde ouvert, pour vous, les gars de Sony)....Dans son succès, Sony a montré des signes de complaisance, n’offrant rien de plus radical que le Xbox Game Pass à la mode de Netflix et n’a été traîné que tardivement pour soutenir le jeu multiplate-forme pour des jeux modernes (oui, oui, ils l'a fait depuis longtemps avec les jeux cross play PlayStation et PC pour les jeux en ligne Final Fantasy). Bien entendu, ce que Sony a décidé de faire fonctionne assez bien, et il serait difficile de trouver un propriétaire de PS4 insatisfait de son 2018 ou sceptique quant aux chances de devenir encore meilleur en 2019....Sony a ouvert les premiers mois de l'année avec des jeux solides. Le premier était le remake du bien-aimée Shadow of the Colossus en en février, ce qui a un peu modifié le jeu mais qui a tout de même réussi à séduire les fans et les nouveaux venus. En mars, nous avons eu God Of War de Santa Monica, ce qui est magnifique, avec une histoire solide - ce n'est pas un mauvais début pour une refonte de la franchise. En septembre, nous avons eu le Spider-Man de Marvel, qui, tout du moins, a fait en sorte que se balancer dans New York semble être le moyen de transport idéal pour la ville.. Le seul véritable raté parmi ces jeux a été Detroit: Being Human de Quantic Games en mai , mais au moins, ce jeu est magnifique.Bien que tous ces jeux soient bons, ou du moins compétents, ils sont aussi un peu la même chose. Il y a beaucoup de grandes cartes que vous débloquez avec des tours d'escalade, beaucoup de mondes ouverts et beaucoup d'action- aventures. Si vous n'aimez pas ce genre de jeu, il est possible que la PlayStation 4 ne soit plus une console pour vous. Même si quelques jeux intéressants ont été publiés simultanément sur PS4 et sur PC, tels que The Swords of Ditto et Moonlighter, la réponse a été moins enthousiate et on a eu plus de truc du genre «quand arrivera-t-il à Switch?» (Swords of Ditto n'a pas de version Switch en préparation ). Moonlighter s'est retrouvé sur Switch. Après avoir joué aux deux versions, on se sent plus à l'aise sur la console Nintendo....Sony s'est abstenu de donner des dates de parution, voire des années de sortie, pour The Last Of Us Part 2 de Naughty Dog, Death Stranding, le jeu post-Metal Gear de Hideo Kojima, et le jeu VR Blood & Truth. Sortir en 2019? Peut être.L'absence de dates sur les jeux les plus attendus de la plate-forme serait plus déconcertante si Sony n'avait pas réussi à envoyer de manière fiable un ou deux prétendants au jeu de l'année par an. Il a trouvé le moyen d’atteindre des niveaux de qualité élevés et a gagné le bénéfice du doute que ces jeux non datés en valaient largement la peine....Même si Sony cesse de prendre en charge la PlayStation Vita, permettant apparemment davantage de soutien pour le développement du PSVR, son engagement envers sa propre plate-forme VR semble sans conviction. Aussi impressionnants que soient Astro Bot et Moss, pourquoi Sony n'utilise-t-il pas ses propres marques plus populaires pour créer, par exemple, un Ratchet & Clank en VR? Ou même une réédition d'un vieux God of War en tant qu'expérience de réalité virtuelle? Une démo de technologie VR pour The Last Guardian à la fin de 2017 n'a pas abouti, et il dira si, en 2019, Sony tentera enfin quelque chose de grand avec PSVR, ou permettra à la gamme de jeux de la sous-plateforme de continuer à y jouer en toute discretion . Ce n’est pas que le PSVR n’a pas de petits jeux indépendants intrigants en cours de route.Dans le sport, on appelle cela une année de reconstruction. La Xbox One en a eu quelques-uns récemment, mais c'est une description particulièrement appropriée de la console en 2018. Ce n'était pas une année pour le nouveau matériel ni un jeu exclusif à grand succès. L'annonce la plus excitante de Microsoft a été l'annonce de l'acquisition de studios de jeux et de la préparation de nombreux jeux exclusifs dans les années à venir....Ce qui est plus grand, meilleur et plus audacieux avec les services Xbox One de cette année est l'évolution continue de la Xbox Game Pass. Microsoft a continué d'ajouter de nouveaux et d'anciens jeux au service d'abonnement mensuel de 10 $. Le Xbox Game Pass comprend plus de 200 jeux que tout abonné peut télécharger et jouer pendant toute la durée de son abonnement, avec la possibilité d'acheter des jeux en permanence avec une remise de 20 %.Le Xbox Game Pass a reçu son plus gros coup de pouce en janvier lorsque Microsoft a annoncé que tous les jeux first party commercialisés pour la Xbox One seraient disponibles dès le premier jour pour les abonnés du service . Des jeux comme Sea of ​​Thieves, State of Decay 2 et Forza Horizon 4 étaient gratuits pour les abonnés le jour de leur lancement. Les jeux à venir comme Crackdown 3 et Halo Infinite devraient faire de même. Pas trop mal.Microsoft reste toujours le champion du cross-play entre les plates-formes de jeu, l'un des avantages de sortir à la fois une console de jeu majeure et le système d'exploitation de jeu PC dominant. Le programme Xbox Play Anywhere est bien vivant, avec des versions majeures de première partie jouables sur PC et Xbox One. Avec Sony qui prend enfin le train en marche, nous serons bientôt tous une grande et heureuse famille....Forza Horizon 4 est l’un des seuls points forts de la bibliothèque de la console. Certes, Microsoft publie chaque année un Forza, mais Horizon 4 se démarque comme une itération annuelle. C’est l’un des meilleurs jeux de conduite de l’histoire récente, alliant paysages magnifiques et saisons changeantes à des voitures somptueuses, ainsi qu’un excellent équilibre entre le plaisir des jeux d’arcade et le réalisme léger. Il a également profité de la facturation très médiatisée de la Xbox One X comme étant «la console la plus puissante jamais conçue», pouvant être lue à 60 images par seconde ou 30 images par seconde tout en affichant en 4k. Avec une résolution maximale, et en utilisant le HDR de la console, c'est l'un des plus beaux jeux jouables où que vous soyez....La plate-forme Xbox One aborde 2019 en pleine forme, du moins en ce qui concerne la façon dont la boîte elle-même fonctionne et les services qui l'entourent. Game Pass, la rétrocompatibilité, les mises à jour incrémentielles et les améliorations apportées à des jeux spécifiques donnent à l'écosystème Xbox One, S, et X un sentiment de santé. La grande question reste cependant de savoir si elle est prête à offrir davantage de jeux exclusifs justifiant son intérêt.Il n'est pas clair quand la reconstruction se terminera et si les nouveaux studios auront de grandes œuvres à sortir exclusivement pour les fans de Xbox, durant ce cycle de console. Cette année, nous avons vu davantage de plans de Microsoft pour ce qu'il est en train de construire. Les fans de Xbox ont besoin de plus de jeux excellents. La grande question est de savoir s'ils seront suffisamment abondants en 2019 pour compléter une plate-forme pleine de services intéressants et de risques stratégiques passionnants.En deuxième année, la console Nintendo n'était pas si mal.Lorsque le Switch a fait irruption sur la scène en 2017, il ne pouvait apparemment pas faire de mal. C'était le nouvel enfant du quartier : jeune et cool, avec un air de mystère et d'excitation. Il va donc avec la plupart des nouvelles consoles de jeu. En 2018, la Switch a connu le vieux marasme de la deuxième année, avec moins de jeux et des portages qui remplissent son lineup alors que nous continuons d'attendre le prochain lot de tout nouveaux mégahits. Cela aussi est typique des consoles. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de home runs en 2018, il y a eu des doubles et des triples au Switch.Comment s'est déroulée cette année au cours de laquelle les nouveaux jeux Zelda et Mario ont non seulement été salués par la critique, mais ont aussi été largement considérés comme ayant radicalement réinventé leur série pour le mieux ? Si vous êtes Nintendo, vous faites un suivi avec, eh bien, beaucoup de portages Wii U et des suites moins ambitieuses. Jusqu'au coup de poing de Pokémon et Smash à la toute fin de l'année, c'est-à-dire....Il y a maintenant plus de 1 400 jeux sur le Switch, des "indie darlings" aux plus grosses productions triple-A. Ce qui est une bonne chose, car la production de Nintendo pour l'année n'a pas été particulièrement régulière.Les jeux Nintendo les plus attendus cette année - Super Mario Party, Pokemon Let's Go : Eevee et Pikachu, et Super Smash Bros. sont toutes sorties au cours des trois derniers mois de 2018. Jusque-là, les gros titres Nintendo étaient à mi-chemin. Après une année 2017 explosive au cours de laquelle Nintendo a tiré sur Zelda, Mario Kart, Splatoon 2 et Mario Odyssey en succession rapide, la majeure partie de 2018 a été moins d'AAA et plus de jeux simple-A, sinon B....Dans l'ensemble, 2018 n'a pas été une grande année pour les jeux de première partie Switch, sauf au cours des derniers mois.Un flux constant de portages se faufilaient dans les espaces entre ces jeux plus importants. Il y en avait tellement que c'était presque comique, saturant le magasin Switch d'incroyables jeux indépendants et AAA des années passées. Des jeux à gros budget, de Diablo III à Dragon Ball FighterZ en passant par Fortnite et Warframeto Dark Souls, ont tous atterri sur le Switch, la plupart du temps avec des ports techniques solides. Pourtant, alors que le magasin Switch se développe dans toutes sortes de genres, il permet à un nouveau public d'accéder à des titres concurrents sans leur donner le même avantage concurrentiel que leurs pairs sur PC, par exemple. Il sera toujours plus difficile de maîtriser un jeu de combat comme Dragon Ball FighterZ ou un jeu de tir comme Fortnite sur une console portable, et surtout lorsque cette console portable ne dispose pas d'un adaptateur LAN intégré....Switch Online est le premier service en ligne payant de Nintendo, et les propriétaires optimistes de Switch espéraient que si Nintendo allait facturer un service en ligne, ils feraient un meilleur travail que par le passé. Ce n'est pas le cas. Le service en ligne du Switch n'a toujours pas permis aux gens de se connecter et de jouer facilement entre eux. Il ne vous permet pas d'envoyer des messages à vos amis via la Switch. Tu ne peux pas brancher un micro. Si vous voulez vous joindre à vos amis pour une partie de Smash, vous allez devoir vous organiser sur Discord ou une autre application extérieure. En d'autres termes, Switch Online craint, et le fait que ce ne soit que 20 $ au lieu de 60 $ n'atténue pas complètement cela....Actuellement, Nintendo a fixé les dates de sortie 2019 à New Super Mario Bros U Deluxe, Animal Crossing, Luigi's Mansion 3, Yoshi's Crafted World, Fire Emblem : Three Houses, Daemon X Machina, Marvel Ultimate Alliance 3, et bien sûr le prochain jeu Pokémon principal. Bayonetta 3 et Metroid Prime 4 n'ont pas encore de date de sortie, mais l'une ou l'autre ou les deux pourraient être disponibles en 2019. Et avec le meilleur exec de Nintendo of America qui confirme que nous verrons les jeux d'autres consoles classiques de Nintendo arriver sur la bibliothèque de Switch Online, j'espère que cela arrivera aussi tôt que tard. Nous aimerions commencer à jouer à Super NES, Nintendo 64, et (osons nous rêver ?) des jeux Game Boy sur nos Switchs.Même si la Switch connaît du succès auprès des principaux joueurs, Nintendo n'a pas encore réussi à obtenir une version Switch des mégahits conviviaux et rentables qu'il avait avec Wii Fit ou Wii Music. Il y a beaucoup d'argent dans ces joueurs occasionnels, alors attendez-vous à ce que Nintendo jette quelques lignes de plus dans cet océan bleu profond en 2019. Quelle que soit l'issue de cette expédition de pêche, l'équipe Nintendo 2019 ne semble pas vouloir laisser de quoi se plaindre.