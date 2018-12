Des aujourdh'ui une mise a jour de Street fighter 5 rajoutera des pub ingame dans le jeux.Les joueurs de tournoi etaient deja habitué a ces pratiques puisque les pubs etaient a la base deja presente dans toutes les build du Capcom pro tour de SFV la nouveauté maintenant c'est que ces pubs seront intégré dans le jeux original et visible de tous a la maison.Alors ces pub seront disposé dans des emplacements tres specifique comme les menu de loading ou certain costume ou element dans les niveaux. notons que ce genre de pratique a deja ete vu dans pas mal de jeux Esport et que ce n'est pas nouveau mais generalement ce genre d'intrusion ou partenariat ne sort pas du cardre du tournois.Il est toutefois possible de désactivé les pubs dans le menu mais capcom nous le deconseille fortement puisque cette actionen jouant puisque le conteu sponsorisé donne acces a du fight money supplementaire et vous permet d'acheter des costumes uniques, sponsorisé.Je vous laisse vous faire votre avis sur le sujet