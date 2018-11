Bon en soit ça peut paraître insignifiant mais ça m'énerve quand même x) En gros voilà j'ai finis l'extension Blood And Wine superbe au passage. Donc là je suis de retour chez oim à Corvo Bianco mais y'a un petit problème.



J'ai romancé Yen dans le jeu de base et pas fait le con avec Triss donc à la fin bah elle vient s'installer à mon domaine.



Mais j'ai entendu parler qu'elle pouvait faire sa "vie" avac nous mais une fois les 5 lignes de dialogues lus, bah ya plus rien... En plus apparemment elle livre la licorne dans notre chambre bah la fameuse licorne en question bah je l'attends encore, j'ai beau méditer des jours et des jours et bah ya pas de licorne et Yen ne bouge pas de son putain de transat de la journée.. C'est frustrant car je veux tout avoir ce qu'il est possible d'avoir dans le domaine même si c'est anecdotique. Serait ce un bug ? Merci d'avances pour vos réponses