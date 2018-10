Cinema

Disney va-t-il une nouvelle fois faire explosé le box office l'année prochaine ? Voici leur programme :



- 6 mars 2019 (FR) : Captain Marvel, d’Anna Boden et Ryan Fleck







- 27 mars 2019 (FR) : Dumbo, de Tim Burton







- 19 avril 2019 : Penguins (Disney Nature)



- 1er mai 2019 (FR) : Avengers 4, des frères Russo



- 22 mai 2019 (FR) : Aladdin, de Guy Ritchie







- 26 juin 2019 (FR) : Toy Story 4, de Josh Cooley



- 17 juillet 2019 (FR) : Le Roi Lion, de Jon Favreau



- 9 août 2019 : Artemis Fowl, de Kenneth Branagh



- 4 octobre 2019 : titre inconnu, mais film en prises de vues réelles



- 8 novembre 2019 : un conte de fées Disney encore inconnu en prises de vues réelles



- 27 novembre 2019 (USA) : La Reine des neiges 2, de Chris Buck et Jennifer Lee



- 20 décembre 2019 (FR) : Star Wars: Épisode IX, de JJ Abrams



Plus de la moitié de ces films peuvent prétendre à dépassé le milliard de $ de recette !