Bon, ben voila, j'ai retrouvé deux cartes sd contenant pas mal de rush vidéo de mes deux trip au Japon!Je me suis amusé et j'ai transformé une partie en un mini vlog de quelques minutes!Au menu :Nara, Kyoto, Tokyo et du Shinkensen! J'espère que vous aprecierez!Qu'en dites vous les amis?Voudriez vous dautres vidéo de mes voyages?Des commentées?Des réaction lives de mes prochains trips?ps : après quelques péripéties passagères, un prochain voyage est en vue! Stay tuned!!