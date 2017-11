Pour le défi et la surprise justement

Hello à tous,Aujourd'hui j'ai décidé de donner mon avis sur le dernier né d'Hideo Kojima. J'arrive bien après la bataille, j'en conviens, et en réalité j'ai terminé le jeu il y a environ deux mois. Niveau logique on est bon doncPavé, César.En fait je me suis tout simplement réveillé en me disant que j'aimerais bien ch... pondre un article sur ce cinquième opus qui a beaucoup fait parler de lui pour de multiples raisons, et pas toujours les bonnes.Metal Gear Solid V fait partie de ces jeux qui m'avaient refroidi et déçu avant même que je mette la galette dans ma console. Oh, ils ont été plusieurs dans ce cas-là, mais je ferai juste un parallèle avec un jeu faisant partie d'une autre franchise illustre du jeu vidéo, même si son prestige semble avoir décliné à mesure que son nombre d'opus, lui, augmentait.Je veux parler deOui bon J'aurais bien parlé du XV, mais comme je ne l'ai toujours pas fait, pas trop le choixA l'ère d'internet, celle où tout le monde peut balancer tout et n'importe quoi sur la toile, lancer une rumeur qui se propagera plus vite qu'un virus, émettre un avis ou s'en forger un tout cuit dans le bec à partir de celui d'un autre, j'ai parfois eu tendance à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée.FF XIII est un jeu que j'ai dû faire plus d'un an après sa sortie. Les choix opérés par l'équipe de développement m'avaient bien refroidi, et les différentes infos que j'avais pu récolter des nombreux tests sortis sur le net m'avaient achevé et conforté dans l'idée de ne pas le prendre day one.J'ai finalement récupéré le jeu plus d'un an après sa sortie à prix cassé, histoire d'en avoir tout de même le coeur net.Bon, il n'y aura pas eu de miracles, et je dois dire que sortie de la bande son que j'ai trouvé globalement réussie, et des graphismes tout de même magnifiques pour l'époque, j'ai traversé le jeu bercé d'un relatif ennui, agacé par une narration si lacunaire qu'il était nécessaire d'aller piocher dans le glossaire du jeu pour combler des trous parfois d'importance, et des personnages pour la plupart soit inintéressants, soit à baffer.Au final, j'ai terminé le jeu en me disant juste que c'était fini et que je devais passer à autre chose, ce qui aurait été impensable à une certaine époque (maintenant reculée) avec la série. Comme si j'avais posé une pêche. Anecdotique donc.De la même façon, The Phantom Pain est donc un jeu qui m'avait déçu sur certaines choses bien avant que je le fasse.La narration relativement éclatée et plus discrète qu'auparavant, la mise en scène en retrait, l'arrivée non pas exactement d'un open-world mais de zones ouvertes moins propices à une trame scénaristique soutenue et frénétique, finalement l'abandon du MGS tel que je l'avais connu dans le passé... Comme d'autres, j'étais dégoûté de voir une partie de ce qui m'avait fait vibrer par le passé disparaître pour s'adapter à la nouvelle mode du moment : le salut, le Saint Graal, l'Eldorado, celui qui était supposé tous nous sauver, et qui, comme le sable de l’Afghanistan de Phantom Pain, s'insinue partout, la supposée planche à billet des éditeurs de jeux vidéos : oui toi là, l'open worldS'ajoute également à ces facteurs le fait que je n'avais pas vraiment adhéré à la formule de, que j'avais rapidement laissé en plan après quelques missions. Bref, comme l'a dit un jour un grand sage,. Ou presque.Deux ans après la sortie du jeu, depuis j'ai eu une Ps4, je récupère la definitive edition. Et je m'y mets. Et j'ai passé 140 heures dessus. Oui. J'ai kiffé. Pas un peu. Pas modérément. Il serait malhonnête de le prétendre avec ce temps de jeu au compteur.La question, c'est pourquoi ?En substance, le gameplay de Phantom Pain reprend en fait beaucoup de celui du tant décrié MGS4. On retrouve grosso modo une palette de mouvements assez proche, tu te déplaces debout, agenouillé, en rampant, en courant, tu attires les ennemis, tu les attrapes, tu les interroges, tu les assommes, tu les tues... Tu as toujours une pelletée d'armes à ta disposition (même si ce coup-ci c'est beaucoup plus progressif) et de gadgets, par contre Snake est beaucoup plus souple. Et surtout, bin oui, tu as un, et toute une infrastructure derrière toi.Plus que dans beaucoup d'autres véritables open world, ce qui frappe dans Phantom Pain, c'est à quel point le jeu, de par les différents outils qu'il met à ta disposition,C’est d’autant plus étonnant qu’il te fait démarrer avec un prologue à la mise en scène assez virtuose dans lequel, à contrario, tu ne fais pratiquement rien hormis actionner le stick analogique vers l’avant, comme si Kojima avait, par ce procédé, encore plus voulu appuyer sur la rupture avec les précédents opus. Mais ensuite, c’est l’orgie.Quelque part, MGS V vient sublimer ce qui, à mon sens, avait germé dans le précédent, qui offrait déjà mine de rien des zones plus ouvertes par rapport à ses prédécesseurs. A cet effet, l’acte 2 notamment de MGS 4 te donnait la possibilité à certains moments d’aborder l’aire de jeu de plusieurs façons, et même de passer outre certains pans de la zone si tu décidais de ne pas t’attarder.Avec The Pantom Pain, tout semble avoir été pensé, réfléchi, testé, dans cette optique, c'est à dire créer un terrain de jeu dans lequel le joueur puisse laisser cours à ses expérimentations. C’est vraiment le mot : expérimenter, et se lancer des défis.A ce titre, la possibilité de choisir le moment où tu souhaites commencer ta mission me semble tout sauf anodin, mais j’ai vu plusieurs joueurs se demander pourquoi laisser le choix alors que l’on a plus d’avantage à commencer la nuit.Personnellement je ne me suis jamais posé la question et j’ai systématiquement mis en aléatoire. Pourquoi ?. Tu déboules de nuit ? Ok tant mieux, tu seras moins visible, mais peut-être que tu seras contraint de terminer de jour. A l’inverse tu commences de jour, mais peut-être que la fin de la mission sera plus aisée. Tu tombes au moment où il y a changement de garde, ce qui laisse des brèches dans les défenses d’une base ennemie ? Parfait, tu vas pouvoir en profiter.Et ce n’est qu’une ébauche. Certains joueurs m’ont dit qu’ils s’étaient ennuyés assez vite dans le jeu, parce qu’au bout d’un moment, quand tu obtenais le sniper tranquillisant, tout ce que tu avais à faire, c’était d’endormir les gardes les uns après les autres pour aller jusqu’à ton objectif. Effectivement, le temps a du leur paraitre sacrément long, et le jeu très répétitif.Parce que le fait est que les objectifs de mission sont extrêmement peu variés, et c’est l’un des premiers défauts du jeu : il ne parvient pas non plus à se dépêtrer de tous les poncifs qui parasitent les jeux à mon ouvert, c’est-à-dire le coté remplissage, qui aurait du me faire fuir à toutes jambes.Oui mais non. Parce qu’en dépit de ces mille missions secondaires recyclées jusqu’à l’overdose, en dépit de ces pseudo boss pour la plupart sans intérêt, j’ai réussi à passer un nombre innombrable d’heures dessus sans m’ennuyer.-Tu veux y aller en full infiltration sans tuer ni alerter personne ? CheckTu veux y aller en total bourrin en tuant tout le monde ? Check-Tu veux détourner l’attention des gardes en faisant péter au C4 un relais de communication pour les attirer et orienter leur regard dans une direction précise pendant que tu les prends à revers ? Check-Tu veux te faire larguer un tank auparavant volé à l’ennemi pour ensuite l’utiliser afin de raser un camp ? Check-Tu veux te glisser dans un véhicule de patrouille préalablement repéré pour rentrer dans une base incognito ? Check-Tu veux demander à l’un des tes coéquipiers d’endormir un camp complet pendant que toi tu te tournes les pouces, ou simplement lui ordonner de faire diversion ? Check-Utiliser le soutien aérien pour faire sauter la moitié d’un camp ? Pour larguer une bombe somnifère ? Jouer avec l’un de tes soldats qui aurait des capacités particulières, ou juste pour sa skin ? Tu peux.Le nombre de possibilités, de combinaisons, est juste gargantuesque, et je suis loin d’être un type imaginatif. A ce titre, je n’ose imaginer toutes les fantaisies trouvables sur Youtube.Il apparaît donc clair que changer régulièrement les approches semble être la meilleure façon d’appréhender le jeu. Dans le cas contraire, j’aurais sans doute arrêté bien avant, et je pense sincèrement que beaucoup de joueurs ont dû y jouer de façonEn fait, MGS V me fait beaucoup penser dans sa philosophie à un petit jeu anodin, lui aussi japonais, et sorti cette année :Je trouve que ces deux jeux ont beaucoup en commun. La différence entre eux et une majorité d’autres open world ou assimilés, c’est cette sensation que cette zone ouverte n’est pas juste là pour être là, mais qu’elle sert un propos, c’est-à-dire qu’elle est là pour te faire une vraie proposition pleine et entière en symbiose avec son gameplay, avec les outils appropriés. Un gameplay avec qui plus est ce feeling et ce savoir-faire particulier très japonaisC’est pour cela que dans un cas comme dans l’autre, j’ai pu passer plus de 100 heures dessus sans jamais vraiment m’ennuyer. Alors que la narration est en retrait, et que je suis un type qui normalement avait besoin de se sentir guidé par une trame prenante sur le long terme.Et Si MGS V propose toujours des personnages charismatiques, des thématiques fortes et quelques cinématiques qui ont de quoi faire complexer les plus gros développeurs de jeu vidéo en matière de mise en scène, force est de constater que sa narration est très lacunaire. Qu’encore une fois, ses objectifs de mission sont peu variés, et ses missions secondaires resservies ad vitam eternam.Qu’il recycle qui plus est une bonne partie des principales dans un second chapitre qui se paie en plus le luxe d’être plus court que le premier (pourquoi, d’ailleurs, avoir fait ce choix de plusieurs chapitres ?).Que l’on dispose d’une mother base qui, sortie de quelques éléments scénaristiques, ne sert en réalité: je me demande vraiment combien de temps la Kojima Team a passé à développer cet élément, temps qui, finalement aurait pu être passé à faire autre chose (comme créer des bases ennemies en intérieur, des objectifs de mission plus originaux et tant d’autres éléments) ?Que son dernier acte est manquant. Bref, qu’il s’agit effectivement d’un jeu non fini, avec certaines choses presque insérées au forceps pour faire le pont avec les opus de Solid Snake, et une fin à laquelle je n’ai pas vraiment adhéré, et c’est le dernier point sur lequel je m’attarderai, car il me semble quand même nécessaire de l’évoquer.Lorsque que j’ai vu la fin de MGS V, j’y ai vu comme un miroir de celle de MGS 2, dans la volonté de Kojima de vouloir encore une fois briser le quatrième mur, et de replacer le joueur au cœur de l’expérience et de sa narration. Certains y ont vu comme un beau cadeau d’adieu, d’autres s’en sont offusqués quant à l’image que ça renvoyait de Big Boss.Personnellement, si je comprends la démarche du réalisateur, je n’ai pas réussi pour le coup à y voir autre chose qu’une sorte de décalque en plus maladroit de Sons Of Liberty.Ce dernier, en nous plaçant dans la peau d’un "noob" forcé de reproduire les exploits de Solid Snake dans des circonstances se voulant similaires, nous renvoyait àexécutant les ordres d’une intelligence artificielle en bon soldat, dans le but de pouvoir potentiellement recréer à terme des Solid Snake à l’infini, qui seraient autant de joueurs.The Phantom Pain adopte un peu la même démarche en nous amenant à endosser le visage et la personnalité de Big Boss afin de mener son armée à sa place. Tu prendras sa place, agiras comme lui, et exécuteras sa vengance en son nom, piloté par tes seconds, qui savent tout de ta situation et agissent en connaissance de cause. Le parallèle m’a donc paru évident. Le problème, c’est que Sons Of Liberty avait déjà adopté cette démarche des années avant, et à mon sens en mieux.En outre, si l’on se replace dans un pur contexte de narration par rapport à l’œuvre globale, cette révélation finale ne fait qu’ajouter une pierre à mon sens superflue sur un édifice qui montrait déjà quelques soucis de cohérence, et qui n’avait certainement pas besoin d’en faire plus.Bref, je n'ai pas vraiment été convaincu.Beaucoup de choses clochent dans ce dernier opus de la série, qui respire le grand jeu malade par tous les ports de ses textures. Un jeu malade certes, mais avec un cœur sublimé. Et c’est ce sur quoi je voudrais insister.On peut reprocher énormément de choses à ce MGS, et je suis le premier à le reconnaitre. Pour autant, je considère The Phantom Pain comme un vrai grand jeu et ce, pour plusieurs raisons.La première, c’est que tout simplement je m’y suis éclaté. Pour les éléments précédemment évoqués.La seconde, c’est parce que ce jeu respire la volonté du travail bien fait, et j’ai vraiment reconnu là ce souci du détail souvent typique de certains créateurs, notamment Kojima. Qui plus est , c’est un jeu qui techniquement, est bien fini, et fluide.La troisième, et peut-être la plus importante, c’est qu’il s’agit d’un jeu finalement comme on en voit trop peu. MGS V, même s'il est loin d'être parfait, est un jeu comme on en voit peu, et la série restera une série comme on en voit peu.On peut la critiquer, on peut ne pas aimer les partis pris et la façon de faire de Hideo Kojima, mais le fait est que MGS V, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, reste à mon sens un jeu d’auteur, dirigé par un chef d’orchestre, et portant sa marque jusqu’au bout des ongles. Un jeu d’une série qui a été portée à bras le corps par son créateur d’un épisode à l’autre, avec des réussites, des ratés, mais qui a toujours eu le cran d’offrir un vrai propos, qui plus est souvent accompagné d’innovations bien réelles en matière de game design.Il fait bel et bien partie de ces jeux trop rares et estampillés triple A, où la tendance est à rendre un produit aussi lisse que possible, et prendre un minimum de risques.Et il est également la preuve que les développeurs japonais, à l’instar de Nintendo et leur dernier Zelda, sont capables d’égaler, voire même de dépasser les studios occidentaux quant à la création de jeux à zones ouvertes.Finalement, mon seul regret, c’est que Kojima n’ait pas pu aller jusqu’au bout de son œuvre. Qui sait, ça aurait alors peut-être pu devenir le jeu d’une génération. En l’état, il devra juste se contenter d’être l’un de mes GOTY. Et ce n’est déjà pas si mal.