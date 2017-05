http://design.lolrus.mediamolecule.com/homepage/dreams-pgw/bg-dreamcloud.pngça vient d'une présentation d'un développeur de MM, qui parlait grosso merdo de la conception, level design, mais aussi de! D'ailleurs il a confirmé que le code du jeu est déjà écrit à ce qu'il permette de publier son propre jeu indépendamment de Dreams, tout est donc déjà en place du point de vue du moteur/logistique. Mais faut quetrouve un moyen pour mettre en place l’auto publication et donc la monétisation(encore une fois, TOUT a été réalisé avec les outils du jeu)et 4 autres images des créations de l'équipe qui ont circulé

posted the 05/12/2017 at 06:35 PM by lightning