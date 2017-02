Le productera été interviewé parpour parler deNous apprenons donc que certaines armes du premier jeu on été mises à jour de façon plus amusante, que l'équipe a essayé de créer plus de variations entre les armes de façon à pousser les joueurs à utiliser d'autres types d'armes. Noragami confirme également que des stages du premier seront de retour mais avec de nouveaux éléments. Il en a va de même pour les équipements dont certains proviendront aussi du premier mais ils ont aussi créé du nouveau contenu.Pour ce qui est du solo, ceux qui attendaient comme moi un mode solo plus poussé, seront déçu vu que l'équipe n'a pas l'intention d'améliorer sa proposition pour la campagne solo. En effet le producteur confirme que la campagne solo de Splatoon 2 sera similaire a celle du premier jeu et les développeurs déclarent faire leur possible pour que le mode solo soit aussi long que celui de Splatoon (avec le même volume pour le contenu). Nintendo souhaite que les joueurs se familiarisent avec les contrôles via la campagne solo avant de se lancer dans le cœur du jeu, le multi.Nogami rappel qu'il faudra un abonnement aux services en ligne de la Switch pour jouer en ligne. Il sera possible de créer une communauté temporaire en demandant a des amis ou des personnes sur les réseaux sociaux si ils souhaitent faire une partie. On pourra communiquer par le biais du chat vocal.Le chat vocal quant a lui sera disponible via une application mobile (la version complète de l'application sortira cet automne mais Nintendo proposera une version gratuite et limitée cet été). Il sera donc possible avec cette appli de profiter du chat vocal et de créer des groupes en lignes a l'aide de la liste d'amis. Il sera d'ailleurs impossible de communiquer avec une personne ne faisant pas partie de notre liste d'amis.L'utilisation de l'application pour le chat vocal n'est pas limité a Splatoon 2, mais sera également disponible pour d'autres jeux.Nogami parle aussi des problèmes de lags, problèmes de connexion qui étaient assez présent dans Splatoon. Pour Splatoon 2, Nintendo a trouvé des moyens pour contrer ces problèmes, puisque la taille de la transmission de données sera optimisé pour qu'il y ait moins d'erreurs de connexion. Nintendo fera également son possible pour que les joueurs ayant une connexion similaire puissent jouer ensemble.Splatoon 2 sera disponible cet été sur Switch.