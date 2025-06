Mudang : Two Hearts, parce que les sud-coréens ne font pas que des Soulsborne

Toujours pas l'ombre d'un, laissant aux sud-coréens de EVR Studio toute l'occasion de capter ironiquement les projecteurs en matière d'infiltration avecattendu pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Ici, nous suivons ce qui aurait pu être une parfaite utopie, donc une potentielle réunification des deux Corées avant qu'un groupe terroriste ne fasse tout capoter sans que l'on en connaisse les origines. Le jeu nous fera basculer d'un personnage à l'autre avec d'un côté, Ji Jeong Tae, ancien soldat de Corée du Nord ayant basculé dans le sud suite à un échange de bon procédé quand tout allait encore bien, et de l'autre Gavi, chanteuse K-Pop dont le passé semble avoir un certain rapport avec les événements en cours. Autant vous dire en passant que si l'infiltration sera au coeur de l'expérience, le côté action sera essentiellement réservé à l'un des deux.