Première présentation de The Sinking City 2 et ses nouveaux penchants pour l'action

Frogwares s'est décidé à remettre en avant, sa nouvelle exploitation de l'univers lovecraftien dont l'équipe a pu récupérer les droits face à Nacon (aucun rapport avec le récent showcase de l'éditeur) et cette bande-annonce tout comme les visuels viennent effectivement attester la volonté d'une orientation plus action façon Mikami, mais sans mettre à la trappe l'exploration et les enquêtes propres au CV du développeur.Prévu pour cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, cette suite a droit à son propre Kickstarter pour des raisons assez légitimes, celles d'un développement en Ukraine avec les couacs qui vont avec (inutile de s'attarder dans les détails). Une sorte d'assurance-vie en cas de reports de dernière minute et la confiance semble être bien présente : en quelques heures, sur les 100.000€ souhaités, le studio en a récolté plus de 120.000.