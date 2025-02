Until Dawn : trailer et affiches du film

Si cela ne vous dérange pas de vous faire spoiler un peu plus le film, Sony en publie une nouvelle bande-annonce ainsi qu'une poignée d'affiches en attendant la sortie en salles pour la fin du mois d'avril.Une adaptation bien plus attirante qu'attendue, par le bon choix de délaisser la structure et le scénario principal du jeu afin de se tourner vers davantage de fantastique : la recherche d'un amie disparue va mener une petite bande à se retrouver dans un chalet perdu, où ils vont tous se faire buter… pour se réveiller ensuite en début de soirée. Ils vont très vite comprendre qu'ils sont coincés dans une boucle temporelle avec besoin de survivre « jusqu'à l'aube », et la difficulté liée au fait que chaque nuit, leur nemesis n'est plus le même.