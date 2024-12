Killing Floor III : trailer et mois de sortie

Faute d'un nouveau L4D et en attendant que Turtle Rock dévoile son prochain morceau en cours de développement, c'est dans le même stylequi se déchaîne au travers de quelques visuels et une bande-annonce fraîche pour planter son contexte prouvant que même en 2091, les nouvelles technologies n'empêcheront pas l'emploi des indispensables fusils à pompe et armes d'époque toujours aussi efficaces (les flèches explosives, c'est indémodable).Si les plans sont tenus, le lancement aura lieu en mars 2025 (PC, PS5, XBS) avec bêta préalable. Vous pouvez d'ailleurs vous y inscrire