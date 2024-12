Palworld présente sa deuxième extension

Plus lent que la moyenne des autres gros jeux à suivi « mais ce n'est pas les mêmes effectifs »,accueillera le 23 décembre sa deuxième grosse extension de contenu, présentée rapidement avec la bande-annonce ci-dessous confirmant le nouveau biome et bien entendu ce qu'il faut de nouvelles bestioles, armes, possibilités créatives et l'habituel gros boss de la région.Pour rappel, cette île sera 6 fois plus grande que celle de la précédente extension, d'ailleurs toujours gratuite pour continuer de faire grossir le contenu de ce qui reste encore actuellement une Early Access disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (ainsi que dans le Game Pass).