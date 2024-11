S.T.A.L.K.E.R. 2 valide son passage GOLD à J-10

Plus rien ne pourra stopper la descente deavec l'annonce ce week-end d'un passage en GOLD, signifiant que le développement est pleinement bouclé et c'est d'ailleurs surprenant dans le milieu que cette étape n'intervient qu'à 10 jours du lancement (PC, Xbox Series, game Pass).On sent du coup l'odeur du gros patch Day One, en espérant que l'optimisation soit suffisamment carrée dès la sortie même si l'on sait que vu le contexte GSC Game World aura tout donné pour boucler ce projet annoncé en 2018 (et même en 2010 à la base, avant une fermeture temporaire du studio).