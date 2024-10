Little Nightmares III : un trailer pour Halloween

Période Halloween oblige, Bandai Namco et Supermassive ne résiste pas à publier une nouvelle bande-annonce dedont la sortie est toujours attendue pour 2025 sur tous les supports, avec pour la première fois de la franchise un mode coopération.Et on rappelle qu'il y aura clairement match car c'est également l'année prochaine que sortira, la nouvelle licence de Tarsier (les créateurs de) exactement dans le même style… et avec un mode coop.