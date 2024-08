On s'éloigne des zones à radiation depour s'envoler vers une galaxie (très) lointaine, celle deavec cette nouvelle bande-annonce elle aussi là pour nous faire découvrir les principaux recoins à visiter durant notre quête, de Akiva à Toshara en passant par Kijimi et Tatooine, cette fameuse planète désertique sans intérêt mais où il semble pourtant toujours se passer un truc.Encore deux semaines avant le lancement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.