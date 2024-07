Kunitsu-Gami : Path of the Goddess prépare sa sortie avec une démo jouable

Au curieux, parce que l'on peut dire qu'on tient quand même une grosse curiosité du catalogue Capcom, une démo jouable dese déploie actuellement sur les différents supports. Le simple fait d'y jouer et d'y découvrir si possible différents secrets permettra, en réunissant les stats de la communauté, permettra de débloquer quelques objets en bonus en partenariat avec un certain(histoire que la franchise serve à quelque chose).Le jeu complet sera lancé le 19 juillet prochain sur PC et supports PlayStation comme Xbox en cross-gen, et directement dans le Game Pass.