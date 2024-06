Kingdom Come II : la deuxième bande-annonce

s'offre déjà une deuxième bande-annonce, suite d'une réussite du secteur RPG qui se déroulera peu de temps après la fin du premier, avec toujours notre Henry aux commandes et un renouveau d'ambition par une aventure découpée en deux cartes au lieu d'une, chacune plus grande que celle traversée il y a quelques années.L'équipe de Warhorse promet à nouveau des améliorations notables sur le système de combat, tout en confirmant l'arrivée des armes à feu. Sortie prévue pour cette fin d'année, normalement, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.