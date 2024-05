Dragon Ball Xenoverse 2 : trailer du prochain DLC

Bandai Namco signale par ce trailer que c'est demain, vendredi 24 mai donc, que sortira la nouvelle extension de l'increvable, précisément la « Partie 1 » du chapitre « Future Saga », preuve qu'il reste bien des choses à livrer malgré des allures de remplissage navrant.Il suffit de voir le casting des « nouveaux persos » avec cette fois des versions Super de Android 18 et Videl, un Broly version tout maigre, et des variantes de Goku Black comme Vegeta SSG. Voilà. Nous aurons également droit à un lot de nouvelles missions (3), de même pour les quêtes dites parallèles (12) ainsi que ce qu'il faut de compétences et costumes.Si vous ne souhaitez plus mettre la main à la poche, le DLC sera accompagné d'une mise à jour gratuit (la 18e) avec essentiellement 7 quêtes de raids, 8 costumes et divers choses annexes à débloquer.