Windblown : Motion Twin aborde plus en détails son nouveau projet post Dead Cells

La carrière deest terminée et pendant que la filiale Evil Empire travaillerait sur une version rogue dedont la confirmation pourrait tomber la semaine prochaine, le studio principal Motion Twin revient lui sur, tout aussi rogue dans ses intentions et dont voici une nouvelle bande-annonce.Prévu pour cette année tout d'abord sur PC et surtout en phase préalable d'Early Access, cette nouvelle licence proposera trois points pour marquer sa différence avec plusieurs titres du genre : une grosse mise en avant de la mécanique de dash, de la coopération à 3 avec des compétences adaptées et enfin un système « d'Alter ». Pour ce dernier point, sachez simplement quepropose de porter deux armes simultanément (à vous de faire vos choix), chacune possédant une attaque alternative qui ne peut être déclenchée qu'après avoir suffisamment utilisé l'autre. En gros, une manière de vous pousser à varier vos enchaînements.