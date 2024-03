Persona 3 Reload prépare son extension, offerte aux abonnés Game Pass Ultimate

Juste avanten fin d'année, Atlus reprendra un billet auprès de sa plus grosse fanbase en sortant une extension de, intégré à un « Pass surprise » mis en route le 12 mars permettant de débloquer préalablement costumes et musiques avant le gros morceau en septembre.Détail et non des moindres : même si ce n'est pas de coutume, le Pass sera offert à tous les abonnés Game Pass Ultimate (et seulement les « Ultimate » on précise bien).