DBZ Kakarot : le DLC épilogue disponible

Le deuxième Pass deprend aujourd'hui fin avec la sortie du troisième DLC (vendu si besoin séparément pour 13,99€), mettant en scène l'épilogue du manga d'origine avec les retrouvailles 10 ans après la mort de Kid Buu, l'occasion de taper de nouvelles quêtes et débloquer des attaques supplémentaires jusqu'au tournoi final.Bandai Namco se cache bien d'indiquer si cette adaptation à succès (5 millions de ventes, et on parle d'un chiffre datant de fin 2022) en reprendra pour une troisième année avec ou sans DBGT.