The Elder Scrolls Online : Gold Road se présente

Le MMORPG va encore user des centaines d'heures aux imprudents cette année, et chacun des vieux patrons du marché répondront à l'appel, deen passant, on va en parler de suite, par10 ans après son lancement, l'adaptation de l'univers de Tamriel prépare sa 8e extension répondant au nom de, l'occasion d'un retour en province de Cyrodiil pour faire face au retour de Ithelia, une princesse daedrique aux intentions encore inconnues mais généralement non souhaitées pour la relative paix.Attendu pour le 3 juin sur PC puis le 18 du même mois sur consoles, cette extension offrira tout le contenu habituel (campagne, donjons, events et un raid spécial à 12 joueurs) ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité : Écriture. Considéré comme une magie très particulière (délivrée par la guilde des mages du coup), cette option offrira des grimoires personnalisables.Que vous craquiez ou non pour, une MAJ gratuite tombera le 16 mars pour permettre de faire le lien narratif, offrant deux donjons (4 joueurs max) et tout un tas de récompenses.