Foamstars sera Day One dans le PS Plus

On ne sait pas si c'était prévu de base, mais l'exclusivité PlayStation (5 & 4) du GAAS multide Square Enix recelait une petite surprise bienvenue pour en assurer une belle audience : l'inclusion Day One dans le PlayStation Plus Essential le 6 février prochain. Ce sera d'ailleurs l'unique moyen de l'obtenir puisque sa disponibilité à l'achat ne se fera que le 5 mars (pour 30€).Bien entendu, son aspect GAAS se traduira par un long suivi et les coutumiers Pass pour obtenir des skins ou des personnages plus rapidement que la moyenne.Parallèlement, la bonne nouvelle fut entachée par la confirmation de la part de l'éditeur sur l'exploitation de l'IA Midjourney pour la conception de « certaines icônes », genre de pratique qui finira par passer crème une fois totalement démocratisée. Et on y viendra.