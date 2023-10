Deux trailers pour préparer le retour de RoboCop

Plus que quelques jours pour savoir si Nacon tient sa rédemption « post-Gollum » avecque certains qualifient déjà de potentielle bonne surprise de l'année, et voici toujours deux trailers pour patienter : un pour le scénario, l'autre plus global avec un peu de gameplay.Sortie prévue le 2 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, en rappelant que sauf surprise, la version Switch est définitivement annulée.