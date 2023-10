Démo PC et bonus préco pour RoboCop : Rogue City

Petit regard suravec tout d'abord un rapide trailer pour signaler la mise à disposition sur PC via Steam (RAS pour la PlayStation 5 et la Xbox Series), ainsi qu'une BA tout aussi courte pour indiquer que les précommandes ont été ouvertes il y a peu afin de repartir en bonus avec un skin du deuxième film, et le beau flingue qui va avec.Sortie prévue le 2 novembre, en espérant que de belles qualités se cacheront derrière une technique un poil juste et des déplacements très lents (c'est voulu certes).