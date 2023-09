Naruto x Boruto Connections montre ses nouveautés de gameplay en vidéo(s)

Bandai Namco donne des nouvelles de son, donc en gros le jeu ultime jusqu'au prochain, avec son mode histoire qui offrira l'intégral de l'œuvre ou en tout cas les moments essentiels, un deuxième mode du genre cette fois pour un scénario inédit, et tout de même 130 persos jouables. On trouvera également des ajouts de gameplay et, en surprise, l'arrivée d'un doublage en FR avec les comédiens officiels.Sortie prévue le 17 novembre sur tous les supports.