15 minutes de gameplay pour Banishers (Don't Nod)

Après avoir montré une longue vidéo de gameplay sur(31 octobre), Don't Nod fait de même avec son « autre titre qui veut faire autre chose que de la narration »,en l'occurrence, avec 15 minutes de présentation.Une nouvelle licence se présentant comme un action-RPG linéaire où nous incarnerons Red et Antea, deux chasseurs d'esprits dont l'ironie fait que Antea a perdu la vie, du moins jusqu'à ce qu'on cher et tendre ne puisse trouver une solution. En attendant, Antea restera présente sous forme spectrale (et jouable) avec ses pouvoirs magiques.Le scénario poussera lui aux choix moraux et sacrifices, et on espère de ce côté que Don't Nod ira plus loin que le classique du genre, du genre la fin A où l'on sauve la vie de Antea au prix de nombreuses vies perdues, ou inversement la fin B où Antea rejoint à jamais le monde des morts, laissant un Red seul mais sans culpabilité.