Jagged Alliance 3 confirmé sur consoles

Après avoir ressuscité la licence sur PC il y a quelques semaines grâce aux bons soins du studio Haemimont Games, THQ Nordic s'est dit que les consoles se devaient également d'accueillir le tacticalet cela arrivera officiellement « un jour ».Pas de date donc, mais la promesse d'une sortie sur les deux générations PlayStation comme Xbox pour 59,99€ (15 balles de plus que sur PC tout de même) et une version boîte, le genre de détail qu'il faudra de plus en plus spécifier à l'avenir.