Mimimi Productions va fermer ses portes

L'annonce tombe comme un cheveu sur la souple : le studio Mimimi vient d'annoncer sa fermeture, lui qui fut pourtant couronné de plusieurs succès critiques, deà récemmentsans oublier entre tempsPoint de crise, mais juste une volonté de la part de l'équipe de souffler après 15 ans à travailler sur des titres de plus en plus ambitieux, affectant le moral, la santé mais également la vie familiale, et tout le problème avec ce style de jeu qui constitue leur catalogue (du tactical), c'est que ça peut suffisamment se vendre pour maintenir le cap dans le temps, mais pas assez pour augmenter le nombre d'employés.Bonne continuation à l'équipe et pour ceux qui demandent,(dispo depuis moins de deux semaines sur PC/PS5/XSX) continuera de bénéficier de mises à jour et correctifs en fonction des retours des joueurs.