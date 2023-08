Nouvel aperçu de gameplay pour Towerborne

Également présent sur les stands de la GamesCom,s'est lui contenté d'une simple nouvelle vidéo de gameplay juste là pour montrer un aperçu du gameplay en coopération, la variété de l'arsenal et un extrait du bestiaire.Si vous n'avez pas suivi, il s'agit du nouveau titre de Stoic () qui se présentera comme un action-RPG avec mécaniques rogue et contenu à suivi, l'univers étant amené à évoluer au fil des saisons. Une nouvelle licence développée pour le compte des Xbox Game Studios, garantissant son exclusivité sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass (courant 2024).