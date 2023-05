Resident Evil 4, Five Nights, Arizona Sunshine 2 : le PSVR2 aura au moins sa dose horreur

Le dernier PlayStation Showcase ne fut pas l'occasion de voir les annonces deetsur le PlayStation VR2 au grand malheur de votre serviteur, mais revenons néanmoins sur trois titres plus ou moins « horrifiques », avec pour commencerUn DLC gratuit pour les possesseurs du remake, qui heureusement à l'instar du VII et du VIII proposera l'intégralité du jeu (et non un simple truc annexe type mini-jeu), adaptant le gameplay en conséquence avec notamment le fait de pouvoir tirer d'une main tout en portant votre couteau de l'autre. Pratique pour un titre qui mise beaucoup sur les parry.Pas de date pour le moment.Parallèlement, Vertigo Games nous a dévoilé son(PSVR2, SteamVR), prévu pour cette année ce qui n'empêche pas de devoir se contenter d'un premier trailer CGI.Difficile de commenter quoi que ce soit donc, si ce n'est une orientation de plus en plus délire au point d'avoir l'impression de faire face à un spin-off VR deMoins porté sur les zombies mais potentiellement plus flippant que les deux autres,viendra squatter le casque de Sony à une date inconnue, et si là encore le trailer d'annonce n'est pas très éloquent, on n'a aucun doute sur le fait que les sursauts seront nombreux vu l'expérience du premier jeu en VR.Rappelons en passant que le 27 octobre sortira au cinéma l'adaptation cinématographique.