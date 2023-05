Ce fut assez long mais Platinum Games a tenu sa promesse en sortant le spin-off, directement intégré àsous la forme d'un DLC gratuit et offrant une expérience plus old-school, en gameplay 2D, et sous deux modes de jeu (Arcade et Défis).Notons qu'il ne s'agit ici que de la « Partie 1 ». la deuxième arrivera plus tard.