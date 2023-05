Chrono Odyssey : première vidéo de gameplay + confirmation de versions PlayStation 5 et Xbox Series

Sans rapport aucun avec une certaine licence de Square Enix, le studio sud-coréen NPIXEL dévoilé, un MMORPG plus exactement annoncé il y a plus de 2 ans et qui comme souvent dans ce genre de productions asiatiques a tendance à s'enfuir ensuite dans les abîmes du silence, parfois pour disparaître à jamais, mais aussi parfois pour mieux préparer son retour.Doncest toujours en vie et a enfin droit à du gameplay sous Unreal Engine 5, lui assurant une belle gueule pour le genre en plus de son originalité : la manipulation du temps, aussi bien dans le scénario que le gameplay.Bonus : le titre, déjà officialisé sur PC, est désormais également prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series, tandis que les versions mobile ont été annulées depuis.