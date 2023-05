Layers of Fear fait le beau sous Unreal Engine 5

Actualité calme depuis peu même si une accélération est à prévoir pour bientôt, et Bloober Team en profite pour afficher une nouvelle vidéo deici purement technique, n'ayant que pour but de montrer les bienfaits de l'évolution graphique sous Unreal Engine 5 et quelques-uns des différents outils à la mode (Ray-Tracing, Lumen…).C'est joli, et il reste bon de rappeler que l'on parle d'une sorte de « refonte » de la franchise, englobant le contenu des deux premiers épisodes en plus d'un arc inédit faisant lien, et les améliorations de circonstance. Sortie prévue pour cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.