Witchfire montre ses puissantes magies

Même s'il a de loin la gueule d'un FPS standard, il est bon de se souvenir queest un nouveau représentant dans la catégorie chargée des rogue-lite, ayant en cours de développement totalement modifié sa structure pour passer de l'enchaînement d'arènes à un monde semi-ouvert (d'où les reports), qui marquera sa différence dans l'exploitation de magie.La vidéo du jour s'attarde justement sur cela, avec le coup classique des magies simples (moindre en endurance mais faibles en dégâts) et les puissantes, avec de nombreuses originalités et le fait que les éléments pourront à la fois se combiner entre eux qu'offrir de nouvelles capacités à nos armes. En exemple évoqué par le passé, le fait que chaque tir critique (ou headshot) d'un chargeur offrira, après rechargement, autant de balles surpuissantes.Sortie prévue dans le courant de l'année, d'abord en exclusivité sur PC via l'Epic Games Store, et nous verrons bien les élus qui l'accueilleront par la suite.