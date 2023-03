Atelier Ryza : le point ventes avant le troisième épisode + annonce d'un anime

A l'approche du lancement du troisième épisode cette semaine (le 24 mars), Koei Tecmo nous vante les mérites commerciaux de sa franchiseen annonçant que les deux premiers jeux cumulent désormais 1,6 million d'unités dans le monde. C'est pas mal pour une petite franchise du RPG mais on peut également comprendre derrière cette donnée que les ventes sont en baisse : à lui seul, le premier avait déjà dépassé le million, et c'était en mars 2021…Parallèlement, la sérieva connaître une adaptation en anime par Liden Films, et ce sera pour cet été au Japon, avec un premier teaser disponible.