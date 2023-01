World War Z Aftermarth s'approche de la PS5 et la SX, avec sa nouvelle Horde XL

Les sorties vont reprendre doucement à partir de cette semaine, et sans avoir autant de projecteurs qu'unpar exemple, on nous rappelle avec la vidéo ci-dessous que c'est le 24 janvier que débouleront enfin les versions PlayStation 5 et Xbox Series deOn y retrouvera tout le contenu de cette version « ++ », avec en bonus de la 4K et du 60FPS, mais également l'ajout du mode « Horde XL » (exclusif à la New Gen, et au PC) offrant plus ou moins la même chose que le mode Horde standard à une exception près : le fait de voir débouler à un moment ou l'autre de la session une méchante vague de 1000 zombies.Upgrade gratuite en passant si vous avez une édition PS4/One, et si vous ne possédez que le jeu de base (donc pas « Aftermarth »), ce sera 19,99€.