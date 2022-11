Sous les bombes, le chantier Sherlock Holmes : The Awakened redonne des nouvelles

Frogwares continue de tenir la barre malgré la situation et nous a offert quelques nouvelles de, remake complet de l'épisode de 2006 qui faisait le pari d'un mélange avec l'univers Lovecraftien pour emmener notre détective et son acolyte dans 5 pays, tous en monde semi-ouvert.La vidéo vient rappeler pour ceux qui l'ignorent que l'on parle d'un studio ukrainien, avec tous les problèmes et le danger que ça implique. L'équipe prévient d'ailleurs du risque d'un léger report du lancement, actuellement signé pour février 2023 mais pouvant être décalé en mars.